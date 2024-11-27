İsrail'in Suriye-Lübnan Sınırındaki Saldırısı: 6 Ölü, 15 Yaralı

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ŞAM, 27 Kasım (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları tarafından Suriye- Lübnan arasındaki sınır kapılarına düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişi de yaralandı. Suriye devlet medyası ve gözlem grupları gece yarısından sonra gerçekleştirilen saldırılarda resmi ve resmi olmayan 10 sınır kapısının hedef alındığını bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail uçaklarının ilk kez ülkenin kuzeybatısındaki Tartus vilayetinin kırsalında yer alan El Arida, Humus vilayetinin merkezindeki Dabusiye ve Cusiye'deki resmi geçişleri vurduğunu açıkladı.

Gözlemevi, Humus kırsalındaki Vadi Halid'deki resmi olmayan geçişlerin ve Suriye ile Lübnan'ı ayıran Kebir Nehri üzerindeki 3 köprünün de hedef alındığını belirtti.

Suriye devlet televizyonu, El Arida geçişinde 3'ünün durumu ağır olmak üzere 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Şam FM radyosunun haberinde ise Humus'taki Dabusiye geçişinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.