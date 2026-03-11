İsrail'in Tahran'a İHA Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Tahran'a İHA Saldırısı: 10 Ölü

11.03.2026 21:35
İsrail, Tahran'da gerçekleştirdiği İHA saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da kontrol noktalarına yönelik düzenlediği İHA saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail, İran içerisindeki casuslarının işbirliği ile Tahran'ın 1, 14, 15 ve 16. bölgelerine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucunda, yol kontrolü ile görevli emniyet güçleri ile İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nden (Besic) 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Tahran, Güncel, İran, Son Dakika

İsrail'in Tahran'a İHA Saldırısı: 10 Ölü

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
SON DAKİKA: İsrail'in Tahran'a İHA Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
