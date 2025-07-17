İsrail'in Tubas'taki Saldırısı: Bir Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde ateş açtıktan sonra gözaltına aldığı bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerleri sabah saatlerinde Tubas'ın güneyindeki El-Faria Vadisi'ne baskın düzenlemiş ve Firas Ahmed Reca Subh'a (47) ateş açmıştı. Askerler, yaralanan Subh'u daha sonra da gözaltına almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Subh'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.