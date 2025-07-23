İsrail'in Yemen'e 12. Saldırısı

İsrail'in 21 Temmuz'da Yemen'de Husilerin kontrolündeki ülkenin en büyük ve önemli limanı Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırı, Temmuz 2024'ten bu yana ülkedeki havalimanı ve liman gibi hayati tesisleri hedef alan 12'nci saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hudeyde Limanı'ndaki hedeflerin vurulduğunu belirterek Husilerin, İsrail'e füze fırlatmanın "bedelini ağır bir şekilde ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hudeyde Limanı'na yönelik saldırıda Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Bunlar arasında "limanın yeniden inşası için kullanılan mühendislik ekipmanları, yakıt varilleri, askeri faaliyetlerde kullanılan gemiler ve limana yakın deniz sahasındaki gemilerin" olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, "Husilerin Hudeyde Limanı'nı İran'dan savaş ekipmanları almak ve İsrail'e saldırı düzenlemek için kullandığını" öne sürdü.

Buna karşın Husiler ise, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı, Tel Aviv bölgesinde bir askeri hedefi, Eilat Limanı'nı, Ramon Havalimanını ve Usdud (Aşdod) bölgesinde bir hedefi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail, Yemen'de önemli tesislere 12 saldırı düzenledi

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının Temmuz 2024'ten bu yana "Yemen'deki önemli tesisleri hedef alan 12'nci saldırı" olduğu belirtildi.

İsrail'in Yemen'i hedef alan saldırıları Temmuz 2024'te başladı ve bu süre zarfında Hudeyde, Ras İsa ve Salif limanlarının yanı sıra Sana Uluslararası Havalimanı, enerji santralleri ve çimento fabrikaları gibi hayati önem taşıyan tesisler hedef alındı.

Saldırılarda söz konusu tesisler büyük ölçüde tahrip edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Mayıs ayında Hudeyde Limanı'nı hedef alan saldırıları sonucu Yemen'in en büyük ve en önemli limanında çalışmalar 4 gün aksadı.

Husilerin kontrolündeki Yemen Kızıldeniz Limanları Şirketi, Mayısta İsrail'in bir yıldır belirli aralıklarla Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarını hedef alan saldırılarında yaklaşık 1,4 milyar dolar kaybın yaşandığını açıkladı.

"Yemenli tüccarlar Yemen hükümetine ait limanlara yönelebilir"

Yemen'e ürün girişinin ana kapısı olan Hudeyde Limanı, Kızıldeniz'in en önemli limanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Uluslararası nakliye yoluna yakınlığıyla öne çıkan ve Yemen için önemli bir ekonomik değer taşıyan liman 1961 yılında yapıldı.

Yemenli ekonomi araştırmacısı Vefik Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları öncesinde insani yardımlar ve petrol türevleri de dahil ticari ürünlerin büyük çoğunluğunun Hudeyde Limanı üzerinden geldiğini söyledi.

Salih, "Hudeyde Limanı, İsrail bombardımanından önce Husilere yıllık yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladığı tahmin edilen önemli bir gelir kaynağı konumundaydı." diye konuştu.

Husilerin son 3 yılda yakıt gemileri ve diğer ithalatlar üzerindeki vergileri 2 katına çıkararak gelirini artırdığını belirten Salih, "Hudeyde Limanı, Husilerin son 10 yıldaki iç savaş döneminde kurduğu kendi ekonomisini finanse etmek için dayandığı 'ekonomik akciğeri' temsil ediyor." benzetmesinde bulundu.

Salih, "Hudeyde Limanı'nın faaliyete geçmemesi durumunda ithalat ve ürün akışı önemli ölçüde etkilenecek. Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan birçok tüccar, Aden ve Mukella gibi Yemen hükümetinin kontrolündeki limanlara yönelmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Yemenli iş adamlarının hükümete ait limanlara yönelmesine işaret eden Salih, "Bu durum, hükümetin son yıllarda Hudeyde Limanı'nın engelsiz bir şekilde açılması ve petrol ihracatının sürekli duraklaması nedeniyle yerel kaynaklarının çoğunu kaybetmesinin ardından devletin mali açığının bir kısmını telafi etmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin verdiği teminatlar

Hudeyde Limanı'nın birkaç günlüğüne kapatılması, Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde bulunan Yemenlilerin, ithalatını önemli ölçüde etkilemedi.

Husiler her İsrail saldırısının ardından Yemenlilere güvence vererek, "yeterli yakıt ve mal stokuna" sahip olduğunu açıkladı.

Husilere bağlı Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed Kahim, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail'in limanlara saldırılarına rağmen ürünlerin Hudeyde Limanına akıcı şekilde ulaştığını belirtti.

Yemen'in en büyük havalimanlarında uçuşlar durdu

Yemen'in en büyük havalimanı olan ve 2014'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'nda 28 Mayıs'tan bu yana uçuşlar durduruldu.

Havaalanında çalışan son uçağın da İsrail saldırısında kullanılmaz hale gelmesinin ardından ticari uçuşlar durduruldu.

İsrail'in Sana Havaalanı'na düzenlediği saldırı, çok sayıda Yemenlinin, özellikle de hastaların yurtdışına çıkışını engelledi.

Havaalanı kaynağından ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, havalimanının, BM ve BM kuruluşları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi uluslararası örgütlerin insani yardım uçuşları dışında bugün hala kullanılamaz durumda olduğunu aktardı.

Havalimanının kapalı kalmasının Yemenlilerin yurt dışına seyahat etmesini engellediğini kaydeden yetkili, bazılarının güneydeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı kullanmak zorunda kaldığını; bunun için de uzun saatler süren kara yolculukları yaptığını belirtti.

Yetkili ayrıca havalimanının kapalı kalması sonucu, birçok seyahat acentesi ile Yemen Hava Yolları ofislerinin faaliyetlerinin neredeyse tamamen durduğunu; çalışanlarının maddi zarara uğradığını kaydetti.

BM ve resmi verilere göre Yemen nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşıyor.