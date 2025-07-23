İsrail'in Yemen'e 12. Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Yemen'e 12. Saldırısı

23.07.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na 12. kez saldırarak Husilere ait askeri hedefleri vurdu.

İsrail'in 21 Temmuz'da Yemen'de Husilerin kontrolündeki ülkenin en büyük ve önemli limanı Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırı, Temmuz 2024'ten bu yana ülkedeki havalimanı ve liman gibi hayati tesisleri hedef alan 12'nci saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hudeyde Limanı'ndaki hedeflerin vurulduğunu belirterek Husilerin, İsrail'e füze fırlatmanın "bedelini ağır bir şekilde ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hudeyde Limanı'na yönelik saldırıda Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Bunlar arasında "limanın yeniden inşası için kullanılan mühendislik ekipmanları, yakıt varilleri, askeri faaliyetlerde kullanılan gemiler ve limana yakın deniz sahasındaki gemilerin" olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, "Husilerin Hudeyde Limanı'nı İran'dan savaş ekipmanları almak ve İsrail'e saldırı düzenlemek için kullandığını" öne sürdü.

Buna karşın Husiler ise, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı, Tel Aviv bölgesinde bir askeri hedefi, Eilat Limanı'nı, Ramon Havalimanını ve Usdud (Aşdod) bölgesinde bir hedefi insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail, Yemen'de önemli tesislere 12 saldırı düzenledi

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının Temmuz 2024'ten bu yana "Yemen'deki önemli tesisleri hedef alan 12'nci saldırı" olduğu belirtildi.

İsrail'in Yemen'i hedef alan saldırıları Temmuz 2024'te başladı ve bu süre zarfında Hudeyde, Ras İsa ve Salif limanlarının yanı sıra Sana Uluslararası Havalimanı, enerji santralleri ve çimento fabrikaları gibi hayati önem taşıyan tesisler hedef alındı.

Saldırılarda söz konusu tesisler büyük ölçüde tahrip edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Mayıs ayında Hudeyde Limanı'nı hedef alan saldırıları sonucu Yemen'in en büyük ve en önemli limanında çalışmalar 4 gün aksadı.

Husilerin kontrolündeki Yemen Kızıldeniz Limanları Şirketi, Mayısta İsrail'in bir yıldır belirli aralıklarla Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarını hedef alan saldırılarında yaklaşık 1,4 milyar dolar kaybın yaşandığını açıkladı.

"Yemenli tüccarlar Yemen hükümetine ait limanlara yönelebilir"

Yemen'e ürün girişinin ana kapısı olan Hudeyde Limanı, Kızıldeniz'in en önemli limanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Uluslararası nakliye yoluna yakınlığıyla öne çıkan ve Yemen için önemli bir ekonomik değer taşıyan liman 1961 yılında yapıldı.

Yemenli ekonomi araştırmacısı Vefik Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları öncesinde insani yardımlar ve petrol türevleri de dahil ticari ürünlerin büyük çoğunluğunun Hudeyde Limanı üzerinden geldiğini söyledi.

Salih, "Hudeyde Limanı, İsrail bombardımanından önce Husilere yıllık yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladığı tahmin edilen önemli bir gelir kaynağı konumundaydı." diye konuştu.

Husilerin son 3 yılda yakıt gemileri ve diğer ithalatlar üzerindeki vergileri 2 katına çıkararak gelirini artırdığını belirten Salih, "Hudeyde Limanı, Husilerin son 10 yıldaki iç savaş döneminde kurduğu kendi ekonomisini finanse etmek için dayandığı 'ekonomik akciğeri' temsil ediyor." benzetmesinde bulundu.

Salih, "Hudeyde Limanı'nın faaliyete geçmemesi durumunda ithalat ve ürün akışı önemli ölçüde etkilenecek. Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan birçok tüccar, Aden ve Mukella gibi Yemen hükümetinin kontrolündeki limanlara yönelmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Yemenli iş adamlarının hükümete ait limanlara yönelmesine işaret eden Salih, "Bu durum, hükümetin son yıllarda Hudeyde Limanı'nın engelsiz bir şekilde açılması ve petrol ihracatının sürekli duraklaması nedeniyle yerel kaynaklarının çoğunu kaybetmesinin ardından devletin mali açığının bir kısmını telafi etmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin verdiği teminatlar

Hudeyde Limanı'nın birkaç günlüğüne kapatılması, Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde bulunan Yemenlilerin, ithalatını önemli ölçüde etkilemedi.

Husiler her İsrail saldırısının ardından Yemenlilere güvence vererek, "yeterli yakıt ve mal stokuna" sahip olduğunu açıkladı.

Husilere bağlı Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed Kahim, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail'in limanlara saldırılarına rağmen ürünlerin Hudeyde Limanına akıcı şekilde ulaştığını belirtti.

Yemen'in en büyük havalimanlarında uçuşlar durdu

Yemen'in en büyük havalimanı olan ve 2014'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'nda 28 Mayıs'tan bu yana uçuşlar durduruldu.

Havaalanında çalışan son uçağın da İsrail saldırısında kullanılmaz hale gelmesinin ardından ticari uçuşlar durduruldu.

İsrail'in Sana Havaalanı'na düzenlediği saldırı, çok sayıda Yemenlinin, özellikle de hastaların yurtdışına çıkışını engelledi.

Havaalanı kaynağından ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, havalimanının, BM ve BM kuruluşları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi uluslararası örgütlerin insani yardım uçuşları dışında bugün hala kullanılamaz durumda olduğunu aktardı.

Havalimanının kapalı kalmasının Yemenlilerin yurt dışına seyahat etmesini engellediğini kaydeden yetkili, bazılarının güneydeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı kullanmak zorunda kaldığını; bunun için de uzun saatler süren kara yolculukları yaptığını belirtti.

Yetkili ayrıca havalimanının kapalı kalması sonucu, birçok seyahat acentesi ile Yemen Hava Yolları ofislerinin faaliyetlerinin neredeyse tamamen durduğunu; çalışanlarının maddi zarara uğradığını kaydetti.

BM ve resmi verilere göre Yemen nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İsrail, yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Yemen'e 12. Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti

11:06
Eurofighter anlaşması imzalandı İsrail ve Yunanistan şokta
Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 11:22:19. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Yemen'e 12. Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.