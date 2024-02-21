İsrail\'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi\'ndeki Filistinli küçük kız ekmek yemeyi özledi

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İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinli küçük kız ağlayarak ekmek yemeyi özlediğini söyledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Gazzeli küçük kız çocuğu Meryem Mahmud Abdurrabbuh, yaşadığı zorlukları anlattı.

İsrail saldırılarında babasını kaybettiğini söyleyen Filistinli kız çocuğu, evlerinin yıkıldığını ve hastaneye sığındıklarını ifade etti.

Sürekli olarak yer değiştirdiklerini ifade eden küçük Meryem ağlayarak, "Hiçbir şeyimiz yok sadece zahter (kekik) yiyoruz. Her şeyimiz eksik. Ekmeği özledik, beyaz olanı. Her şeyi özledik." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret edilerek emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.