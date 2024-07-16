İsrail, insani yardım çalışanlarına yakıt sağlamayı reddediyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), "İsrailli yetkililer, hala insani yardım çalışanlarına gerekli yakıtın sağlanmasına izin vermiyor. Bu nedenle gıda dağıtımı aksıyor." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildiren Dujarric, bir saldırının, Deyr el-Belah'ta insani yardım operasyonlarının yapıldığı merkeze 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini kaydetti.

Dujarric, buna rağmen insani yardım operasyonlarının sürdüğünü ancak saldırıların halihazırda çok stres altında çalışan kişilerin durumunu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Son iki haftadır sahadaki BM çalışanlarının günde yaklaşık 80 bin litre yakıt alabildiğini vurgulayan Dujarric, burada bir iyileşme olduğunu ancak günlük ihtiyacın yaklaşık 400 bin litre yakıt olduğunu ifade etti.

Dujarric, "İsrailli yetkililer, hala insani yardım çalışanlarına gerekli yakıtın sağlanmasına izin vermiyor. Bu nedenle gıda dağıtımı aksıyor." ifadelerini kullandı.