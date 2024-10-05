İsrail, İran'a Askeri Saldırı Hazırlığında - Son Dakika
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İsrail, İran'a Askeri Saldırı Hazırlığında

İsrail ordusu, İran'a 'büyük ve şiddetli' bir askeri saldırı için hazırlık yaptığını bildirdi.

05.10.2024 15:48
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İsrail ordusunun, 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Haaretz gazetesi ve ordu radyosunun haberlerinde, İsrail ordusunun, İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, İran'ın balistik füze saldırısının ülkede önemli bir hasara yol açmadığına inandığı belirtilen haberlerde, İran'ın saldırısından bu yana İsrail ordusunun önemli olacağına inandığı bir yanıt planladığı ve sert bir karşılık verilmeden saldırıyı geçiştirme gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi.

İsrail'in, İran karşıtı koalisyondaki diğer tarafların da saldırıya katılacağını düşündüğü dile getirilen haberlerde, İsrail'in, İran sorununu kendi sorunları olarak gören diğer ülkelerden de uluslararası alanda destek aldığına işaret edildi.

Haberlerde, bugün üst düzey askeri yetkililerin bir ortağın temsilcileriyle bir toplantı yaptığı ve İsrail'in, Amerikalıların İran'a yanıt vermede aktif rol alacağını düşündüğü kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'a Askeri Saldırı Hazırlığında - Son Dakika

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