İsrail, İran'a Hava Saldırıları Başlattı

İsrail ordusu, İran'ın hava savunma sistemlerine geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ordudan yapılan duyuruda, saldırıların istihbaratın yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.
Saldırılardan birinin İran'ın batısındaki Kirmanşah bölgesinde bulunan gelişmiş "SA-65" hava savunma sistemine yönelik olduğu belirtilen açıklamada, İran'a ait hava savunma sistemlerine büyük zarar verildiği kaydedildi.
Saldırıların İran hava sahasında İsrail ordusunun hareket özgürlüğünü sağlamak ve güçlendirmek, İran Devri Muhafızları Ordusu'nu zayıflatmak için yapıldığı ifade edildi.
-? ?ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
