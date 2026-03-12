İsrail, İran'a Hava Saldırısında 250 İHA İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'a Hava Saldırısında 250 İHA İmha Etti

12.03.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'a düzenlediği hava saldırılarında 250 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.

TEL İsrail ordusu, İran'a düzenlediği hava saldırılarında 250 insansız hava aracını (iHA) imha ettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile birlikte İran'a düzenlenen hava saldırılarında İran'ın insansız hava aracı kapasitesine yönelik saldırıların son birkaç gün içinde arttırıldığı, 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 250 İHA'nın, onlarca fırlatma rampasının imha edildiği ve çok sayıda İran askerinin öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesaplarından İran'a ait dronlara düzenlenen hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan 110 İHA'nın düşürüldüğü de iddia edildi.

•? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'a Hava Saldırısında 250 İHA İmha Etti - Son Dakika

Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:18:52. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, İran'a Hava Saldırısında 250 İHA İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.