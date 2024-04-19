İsrail İran'a karşı saldırı düzenledi

- İsrail'den İran'a karşı saldırı
TAHRAN - İsrail, İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.
İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan'da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti.
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Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara yaklaşık 150 firma katıldı. Kaymakam Fatih Aksoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini vurguladı. Fuar, tarımsal ürünlerin yanı sıra tarımsal teknolojiler ve ekipmanların da sergileneceği bir platform sunuyor. Ziyaretçiler, 21 Nisan tarihine kadar fuarı gezebilirler.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu. ETSO Yönetimi, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
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