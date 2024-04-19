İsrail İran'a karşı saldırı düzenledi

Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı Açıldı

Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara yaklaşık 150 firma katıldı. Kaymakam Fatih Aksoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini vurguladı. Fuar, tarımsal ürünlerin yanı sıra tarımsal teknolojiler ve ekipmanların da sergileneceği bir platform sunuyor. Ziyaretçiler, 21 Nisan tarihine kadar fuarı gezebilirler.