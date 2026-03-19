Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'a Saldırılarını Açıkladı

19.03.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD ile birlikte İran'a yönelik 12 bin mühimmat kullanarak saldırılar düzenlediğini duyurdu.

TEL İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından bu yana 12 binden fazla mühimmat kullandığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran genelinde 8 bin 500'ün üzerinde hedefe saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, 12 bin mühimmatın 3 bin 600'ünün yalnızca Tahran'a düzenlenen saldırılarda kullanıldığı savunuldu.

İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 85'inin imha edildiği, füze fırlatma rampaları ve radarlar da dahil olmak üzere hava savunmasına ilişkin 300'den fazla hedefin vurulduğu iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının 540'ı İran'ın orta ve batı kesimlerine, 50'si doğusuna olmak üzere toplamda 5 bin 700 sorti saldırı uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani ise İran ve Lübnan'da yürüttüğü saldırılara ilişkin basın brifingi düzenledi.

Sözcü Shoshani, İran donanmasının Hazar Denizi'ndeki unsurlarına ilişkin saldırı hakkında hedef aldıkları gemilerin hava savunma sistemlerine sahip olduğunu ve bunların İran'a saldırılar düzenleyen uçaklara karşı kullanıldığını söyledi.

İran'da hava savunma sistemlerinin büyük bir kısmını imha ettiklerini öne süren Shoshani, İran yönetiminin askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediklerini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, İran'da geniş hava hakimiyeti sağladıklarını ve 2 bin kilometre mesafeye kadar uçuş gerçekleştirebildiklerini ileri sürdü.

İran'daki petrol sahalarına yönelik saldırılarının ABD ile koordinasyon halinde olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Shoshani, genel olarak ABD ordusuyla tam koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

Tamun'da bir aileyi katleden askerler hala ordu bünyesinde

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tamun beldesinde bir araca ateş açarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katleden askerlerin görevden alınmadıklarını belirtti.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna Shoshani, İsrail polisinin yürüttüğü bir soruşturmanın devam ettiğini ancak askerlerin hala ordu bünyesinde görevine devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı kurşun yağmuruna tutarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katlettiğini itiraf etmişti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:43:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.