İsrail-İran çatışmaları sağlık hizmetlerini tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların tırmanmasının sağlık tesislerini ve sağlık hizmetlerine erişimi riske attığını ifade etti.

Ghebreyesus, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail ve İran arasındaki çatışmaların tırmanması sağlık tesislerini ve sağlık hizmetlerine erişimi riske atıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, şimdiye kadar sağlık tesislerine ve hizmetlerine yapılan saldırılara ilişkin raporların dehşet verici olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, İsrail'in güneyindeki Soroka Hastanesine düzenlenen saldırıda onlarca hastanın yaralandığını ve tesisin hasar gördüğünü belirtti.

İsrail tarafından 3 gün önce Tahran'a düzenlenen bir hava saldırısı sonrasında bazı yaralıların kurtarıldığı sırada 3 İran Kızılay görevlisinin öldürüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, "Aynı gün Kirmanşah'taki bir hastane yakındaki bir patlamadan etkilendi ve yoğun bakım ünitesinde hasar meydana geldi. Sonuç olarak, yaklaşık 15 personel ve hasta yaralandı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, tüm taraflara her zaman sağlık tesislerini, sağlık personelini ve hastaları koruma çağrısında bulundu, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü, sivil can kaybı sayısı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.