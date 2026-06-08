İsrail, İran\'daki Petrokimya Tesisini Vurdu

KUDÜS, 8 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'de bulunan bir petrokimya kompleksini vurduğunu duyururken, saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İran'ın yarı resmi Fars ve Mehr haber ajansları, İsrail'in kentteki bir petrokimya tesisini hedef aldığını bildirmişti.

İsrail ve İran, karşılıklı saldırılarla nisan ayında ilan edilen ateşkesten bu yana en ciddi gerilimi yaşadı.

Son çatışmalar, İsrail'in geçen pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 2 kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarının ardından yaşandı. İran bu saldırılara, İsrail'in kuzeyini hedef alan füze saldırılarıyla karşılık verdi.