İsrail, İran'dan Füzeli Saldırıya Yanıt Veriyor

08.03.2026 20:44
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırıları olduğunu ve hava savunma önlemlerinin alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığını belirten açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildiği vurgulandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra ülkenin güneyinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

İran son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 9'uncu dalga misilleme oldu.

Kaynak: AA

