İsrail, İran Füzesi Üretim Merkezlerini Vurdu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezi hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İran Savunma Bakanlığı komutasında faaliyet gösteren seyir füzesi üretim tesislerinin" hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğu savunularak, bu tesislerin deniz ve kara hedeflerini hızla imha edebilen uzun menzilli deniz seyir füzeleri geliştirmek ve üretmek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, saldırıda seyir füzesi sistemlerine geniş çaplı zarar verildiği savunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.