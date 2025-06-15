İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İran'ın saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Cohen, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.