İsrail, İran'ın Erak Kentine Hava Saldırısı Tehdidinde Bulundu

İsrail ordusu, İran'ın orta kesimindeki Erak kentinin kuzeybatısı ile kentte bulunan Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından, Erak kentindeki bazı bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği iki harita paylaşıldı.

Erak kentinin kuzeybatısı ile kentteki Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne saldırı tehdidinde bulunan İsrail ordusu, bu bölgelerin bir an önce boşaltılmasını istedi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Erak kentinin kuzeybatısı ile Hayrabad Sanayi Bölgesi'nde Tahran yönetimine ait askeri altyapıyı ilerleyen saatlerde hedef alacağı tehdidinde bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.