İsrail, İran Komutanı Süleymani'yi Öldürdü

17.03.2026 12:29
İsrail ordusu, İranlı komutan Süleymani'nin hava saldırısında öldüğünü açıkladı.

TEL İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında hedef alınan Süleymani'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hava saldırılarıyla hedef alındığı doğrulanırken saldırının sonuçlarının ise hala araştırıldığı belirtildi.

-? ?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tel Aviv, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı. 17.03.2026 12:50:48.
Advertisement
