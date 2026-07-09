İsrail, İran Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor

09.07.2026 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından olası misillemelere karşı teyakkuzda.

İsrail'in, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı belirtildi.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırı raporları çerçevesinde Tahran'ın verebileceği muhtemel yanıtlara karşı teyakkuza geçti.

Güvenlik kaynağı, ordunun hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun hazırlıkları, tüm savunma sistemlerinin gerek 'üçüncü çember' (İran) gerekse Lübnan'dan gelebilecek her türlü senaryoya karşı tam hazır duruma getirilmesini kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

"Olağan dışı bir hareketlilik gözlenmedi"

Söz konusu kaynak, askeri hazırlıklara rağmen şu anki aşamada İran tarafında İsrail'e yönelik bir füze fırlatma hazırlığı veya olağan dışı bir hareketliliğin tespit edilmediğini vurguladı.

Kaynak ayrıca, ABD ordusunun İran'da gerçekleştirdiği saldırının boyutunun henüz tam olarak netleşmediğini, bu nedenle İran'ın vereceği yanıtın niteliğini kestirmenin şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

Devrim Muhafızları ve İHA üsleri hedef alındı

Öte yandan İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Amerikan hava saldırılarında İran'ın Buşehr bölgesindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üsler ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma platformlarının da hedef alındığını aktardı.

Çarşamba gecesi İran'ın güney ve güneydoğusundaki birçok kentte patlama sesleri duyulmuş, ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların "Silahlı Kuvvetler Başkomutanı" ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmak" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı askeri hedefleri vuruldu

ABD makamları hedef alınan noktalara ilişkin detaylı bilgi vermezken, Amerikan "Axios" haber sitesine konuşan bir ABD'li yetkili, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki İran askeri hedeflerini vurduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Washington'ın "Tahran'ın Hürmüz Boğazı bölgesindeki gemilere yönelik saldırılarına yanıt" olarak nitelediği bombardımanların ardından, aynı gece İran'a yönelik yeni ve güçlü bir darbe daha indirebileceklerini söylemişti.

Trump ayrıca, Washington ile Tahran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının kendisi için "hükmünü yitirdiğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

23:19
ABD, İran’ı yeniden vurdu Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı
ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı
22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
22:24
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim
Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 02:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, İran Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.