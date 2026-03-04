İsrail, İran Operasyonlarına Devam Edecek

(ANKARA) - İsrail medyasına konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, İran'daki operasyonların en az bir ila iki hafta daha devam ettirilmesinin planlandığını bildirdi.

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, İran'a yönelik saldırılara ilişkin "Önümüzde en az iki haftalık görevler var" dedi. Yetkili, operasyonunun İran rejimi ve askeri tesislerini sistematik olarak zayıflatmayı amaçladığını belirtti.

Bazı İsrail Ordusu yetkilileri de çatışma sırasında İran tarafından saldırıya uğrayan Körfez ülkelerinin kampanyaya daha saldırgan şekilde katılabileceğini öngörüyor. Şu anda Körfez ülkeleri ağırlıklı olarak savunma pozisyonunda bulunuyor ve ülkelerine yöneltilen İran balistik füzelerini ile dronlarını düşürüyor.