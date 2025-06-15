İsrail, İran Talimatıyla 2 Vatandaşını Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, İran Talimatıyla 2 Vatandaşını Gözaltına Aldı

15.06.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'ın talimatlarıyla ajanlık suçlamasıyla 2 vatandaşını gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail'de son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda vatandaş tutuklandı.

İsrail polisinin X hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan vatandaşlarının "her ikisinin de Yahudi olduğu" belirtilerek, İran istihbaratının yönlendirmesiyle hareket ettikleri iddiasıyla sorgulanmak üzere gözaltına alındıkları kaydedildi.

Bu olayın 7 Ekim 2023'ten bu yana İran'a casusluk yaptıkları gerekçesiyle İsrail vatandaşlarının gözaltına alındığı 22'nci olay olduğu aktarıldı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran Talimatıyla 2 Vatandaşını Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

19:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran’da rejim değişebilir.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir.
18:22
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
12:33
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:59
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor
Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 19:48:03. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, İran Talimatıyla 2 Vatandaşını Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.