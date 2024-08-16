İsrail İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırıyı bekliyor - Son Dakika
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İsrail İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırıyı bekliyor

İsrail'deki güvenlik yetkilileri, İran ve Hizbullah'tan gelecek bir saldırıyı yakın zamanda beklediklerini Bakanlar Kuruluna iletti. İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını düşürdü.

16.08.2024 17:49
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İsrail'deki güvenlik yetkililerinin, İran'dan ve Hizbullah'tan gelecek saldırıyı yakın zamanda beklediklerini Bakanlar Kuruluna ilettiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'ndeki siyasi ve güvenlik yetkilileri, dünkü kabine toplantısında kısa süre içinde İran ve Hizbullah'tan bir saldırı gelme ihtimalini değerlendirdi.

Yetkililerin, İran'ın muhtemel saldırısı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüğü ancak bu konuda başarılı olma ihtimalini de zayıf gördükleri aktarıldı.

Hizbullah'a ait İHA düşürüldü

Öte yandan İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beyt Cin bölgesinde bir insansız hava aracı bulundu, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın da Lübnan'ın güneyindeki Ayterun bölgesinde Hizbullah mensuplarının kullandığı öne sürülen bir binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa ve Blida bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede tansiyon daha da yükselmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i "Şükür ve Heniyye suikastları"na misilleme yapmakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırıyı bekliyor - Son Dakika

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