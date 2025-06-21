İsrail İsfahan Nükleer Tesisini Hedef Aldı

- İsrail ordusu, hedef aldığı İsfahan nükleer tesisinin görüntüsünü paylaştı

İSFAHAN - İsrail ordusu, İran'da hava saldırısı düzenlediği İsfahan nükleer tesisinden görüntü yayınladı.

İsrail, 13 Haziran'dan bu yana İran'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırı düzenlediği İsfahan nükleer tesisinin görüntülerini paylaştı. Tesisin bir kısmında hasar meydana geldiği görüldü. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsfahan'daki nükleer tesis, nükleer silah üretme yolunda uranyum zenginleştirme aşamasından sonraki kademe olan uranyumu dönüştürmek için kullanılıyor. Hava Kuvvetleri santrifüj üretmek için kullanılan binalarla birlikte merkezi tesisi vurdu. İran nükleer projesini vurmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.