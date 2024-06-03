İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik 221 Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik 221 Saldırı Gerçekleştirildi

İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria\'da Filistinlilere Yönelik 221 Saldırı Gerçekleştirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar artmaktadır. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, mayıs ayında 221 saldırı gerçekleştirmiştir. Saldırılar sonucunda küçük ve büyük baş hayvanlar ile tarım ürünleri çalınmış, evler ve tarım tesisleri yıkılmıştır. İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucunda ise 521 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

03.06.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayında Filistinlilere yönelik 221 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yayımladığı yazılı açıklamada, "Yerleşimciler, mayıs ayında 221 saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

En fazla saldırının Nablus'ta gerçekleştiğini, onu Beytüllahim, Ramallah ve El Halil kentlerinin takip ettiğini ifade eden Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin küçük ve büyük baş hayvan başta olmak Filistinlilere ait malları çaldıklarını belirtti.

Şaban, "44 küçük baş hayvan, bir at, bir kamyon ve traktör, tarım aletleri ve ürünleri çalındı." ifadesine yer verdi.

İsrail güçlerinin yerleşimcilerin desteğiyle Beytüllahim'in Nehalin ve El-Ceba kasabalarında askeri ve güvenlik gerekçesiyle 5,7 dönüm toprağa el koyduğunu kaydeden Şaban, İsrail güçlerinin ayrıca geçen ay Filistinlilere ait aralarında ev, depo ve tarım tesisinin de olduğu 66 yapıyı yıktığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 521'e yükseldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesi yasa dışı sayılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle İsraillilerin saldırıları arttı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri varlığını da yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını da artırdı.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik 221 Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 12:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail İşgali Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik 221 Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement