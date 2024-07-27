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İsrail\'e peş peşe misilleme saldırısı: Çok sayıda can kaybı var

- İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 10 ölü, en az 12 yaralı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında 10 İsrailli öldü, en az 12 İsrailli de yaralandı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir futbol sahasının vurulması sonucu 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketi neden engelleyemediğine dair soruşturma başlatırken, saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

İsrailli sağlık yetkilileri, 10 ila 20 yaşları arasında kritik durumda olan 9 yaralıyı tedavi ettiklerini ve diğer yaralıların yerel sağlık kliniklerine kaldırıldığını bildirdi.

Hizbullah, saldırıyı reddetti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Netanyahu, güvenlik toplantısı düzenledi

ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya geldi.