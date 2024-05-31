İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını reddetti

İsrail, İspanya\'nın Doğu Kudüs\'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebinin reddedildiğini açıkladı. Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağını belirterek, kısıtlamaların sıkı şekilde uygulanacağını ve ihlaller durumunda konsolosluğun kapatılabileceğini ifade etti.

31.05.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebinin reddedildiğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna yönelik kısıtlamaların "sıkı şekilde uygulanacağını" aktararak, "İhlaller gerçekleşirse, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun kapatılmasına kadar varabilecek ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini tanıyacağını duyurmasının ardından İspanya'nın Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, yerel bir radyoya verdiği demeçte tel Aviv yönetimini bu kararından dönmeye çağırdığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İspanya, İsrail, Kudüs, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:06 Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement