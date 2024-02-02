İsrail İstihbaratı, Cenin Hastanesi Baskınına İlişkin Fotoğrafları Yayınladı

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 30 Ocak'ta Cenin'deki bir hastanede Filistinli 3 gencin öldürüldüğü silahlı baskına ilişkin fotoğrafları yayınladı.
Şin-Bet'in resmi Facebook sayfasından, Filistinli kıyafeti giyinerek işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan İbni Sina Hastanesi'ne baskın yapan Araplaşmışlar Birliği'nin (Mustaribin Timi) hazırlıklarına ilişkin fotoğraf ve bilgiler paylaşıldı.
Fotoğraflarda, Şin-Bet elemanlarının kıyafet değiştirdiği ve suikast hazırlığındaki saldırganların sakal ve kulaklık taktığı görülüyor.
"Filmin sonunu zaten gördünüz." ifadelerine yer verilen paylaşımda, suikast timinin Filistinli gençlere düzenlediği silahlı saldırıya ait görüntülerin güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtildi.
Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nde infaz edilen Filistinli 3 gencin "İsrail'de terör saldırısı düzenleyeceği" ileri sürüldü.
İsrail ordusu da daha önce yaptığı açıklamada, hastanede infaz edilen 3 gencin Hamas ve İslami Cihad mensubu olduğunu iddia etmişti.
İsrail güçlerinin Cenin'deki hastane suikastı
Sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek 30 Ocak sabaha karşı Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğunu ve Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğünü aktarmıştı.
Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, makinalı tüfek taşıyan maskeli 13 kişinin hastaneyi bastığı görülüyor.
Saldırganların doktor önlüğü, ambulans görevlisi üniforması, Arap geleneksel kıyafeti giydiği ve başörtüsü taktığı görüntülere yansıdı.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Mustaribin Timi'nin İbni Sina Hastanesi'nde düzenlediği ortak operasyonda 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" duyurmuştu.
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Son Dakika › Güncel › İsrail İstihbaratı, Cenin Hastanesi Baskınına İlişkin Fotoğrafları Yayınladı - Son Dakika
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