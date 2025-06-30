İsrail Kabinesi Saldırılar ve Ateşkes Üzerine Toplandı

İsrail'de Gazze Şeridi'ne saldırılar ile esir takası ve ateşkes anlaşması gündemiyle akşam saatlerinde yapılan kabine toplantısından bir karar çıkmadığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen saldırılar ve esir takası anlaşmasına ilişkin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kabine üyelerinin toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail kabinesinin aynı gündemle yarın tekrar toplanacağı kaydedildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasında bulunmuştu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 bin 54 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.