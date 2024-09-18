İsrail, Kaçırdığı Doktoru Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Kaçırdığı Doktoru Öldürdü

İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden kaçırdığı doktor Ziyad Muhammed'i hapiste kaybetti.

18.09.2024 11:19
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İsrail güçlerinin 18 Mart 2024'te Gazze kentine düzenlediği saldırıda Şifa Hastanesinden kaçırdığı Filistinli doktor Ziyad Muhammed'in hapishanede hayatını kaybettiğini bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, görevi esnasında hastaneden kaçırılan doktor Ziyad Muhammed'in İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ve tüm uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistinli sağlık ekiplerine karşı işlenen bu vahşi suçu kınıyoruz. Tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelerde tıbbi ve insani görevlerini ifa ederken kaçırılan onlarca Filistinli sağlık personelinin akıbetini ortaya çıkarmak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarına karşı bu ihlallerin devam etmesi, Filistin halkını ve kurumlarını sistematik olarak hedef alan bir durumdur. İsrail, sağlık ekiplerine ve sivillere yönelik bu suçlar nedeniyle uluslararası toplum önünde hesap vermelidir."

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarına devam eden İsrail ordusu, 18 Mart'ta bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, Şifa Hastanesi'ndeki insanların İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü veya alıkonulduğunu anlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 497 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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