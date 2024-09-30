İsrail Kalkilya'da 57 Dönüm Araziye El Koydu

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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde 57 dönüm araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail makamları, Kefr Kaddum beldesinde 57 dönümlük araziye askeri emir uyarınca el konulduğunu duyurdu" denildi.

Konsey, İsrail'in bu hamleyle gasbedilen topraklar üzerine kurulan Yahudi "Kadumim" yerleşkesinin çevresinde "tampon bölge" oluşturulmayı hedeflediği kaydedildi.

Konsey, geçen perşembe yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının işgal altındaki Eriha kenti ve Doğu Agvar bölgesinde bulunan Fasayil köyüne ait arazilerden 8 dönüm alana el koyduğunu duyurmuştu.

Son dönemlerde askeri ve güvenlik gerekçeleriyle arazilere el koyma işlemlerinin arttığı ve eylül ayında, "askeri talimatla" 10 yere el konulduğu belirtildi.

Özellikle Binyamin Netanyahu hükümetinin başa geldiği 2022'den bu yana, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail yönetimi ve gaspçı İsrailliler tarafından topraklara zorla el konularak yerine Yahudiler için konut inşası faaliyetlerinde büyük bir artış yaşandı.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.