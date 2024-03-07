İsrail karşıtı göstericiler New York'ta Temsilciler Meclisi üyesinin ofisini bastı

Mehmet Muş, Samsun'da yapılan ve yapılacak projeler hakkında açıklamalarda bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye başkan ve Meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı. Muş, toplantıda Samsun'da yapımı tamamlanan ve başlayacak projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Samsun'un sanayi ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.