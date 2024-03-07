İsrail karşıtı göstericiler New York'ta Temsilciler Meclisi üyesinin ofisini bastı - Son Dakika
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İsrail karşıtı göstericiler New York'ta Temsilciler Meclisi üyesinin ofisini bastı

ABD'nin New York şehrinde İsrail karşıtı göstericiler, Temsilciler Meclisi üyesi Adriano Espaillat'ın ofisini basarak Filistin'e destek çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, protestocuların Espaillat'ın ofisini kapatarak slogan attığı görüldü. Polisin güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protestoda, göstericilerin üzerindeki tişörtlerde kanlı el izleri dikkat çekti. Espaillat'ın ofisinin dışında da bir grup protesto eylemi yapılırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

07.03.2024 22:19
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ABD'nin New York şehrinde İsrail karşıtı göstericiler Temsilciler Meclisi üyesi Adriano Espaillat'ın ofisini basarak Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir grup protestocunun Espaillat'ın ofisini kapatarak slogan attığı görüldü.

Polisin güvenlik önlemleri altında, "Espaillat, sen bir yalancısın", "Espaillat, saklanamazsın", "Espaillat, Gazze'yi ateşe verdin" şeklinde slogan atan protestocuların üzerindeki tişörtlerde kanlı el izleri dikkati çekti.

Söz konusu paylaşımda, kitlesel sivil itaatsizlik çerçevesinde, "Filistinlilerin acı çekmesine destek veren ve Amerikan İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nden (AIPAC) 30 bin dolar bağış alan Espaillat'ın ofisinin kapatıldığı" ifade edildi.

Espaillat'ın ofisinin dışında da bir grubun protesto eylemi yaptığı, polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

New York'un Dominik asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Espaillat, Kongre'de, soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze saldırılarına destek veren çoğunluğun içinde yer alıyor.

Kaynak: AA

New York, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail karşıtı göstericiler New York'ta Temsilciler Meclisi üyesinin ofisini bastı - Son Dakika

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