İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı\'na saldırdı: 3 ölü

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda Sınır Kapısı Müdürü dahil 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze-Mısır-İsrail arasındaki sınırda yer alan kapıya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Gassan Gabin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi öldürüldü.

İsrail ya da Mısır makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ilk kez 12 Aralık'ta açmıştı.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.