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İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na saldırdı: 3 ölü - Son Dakika
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İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na saldırdı: 3 ölü

İsrail ordusu, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda Sınır Kapısı Müdürü dahil 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Saldırı sonucunda kapı kapatıldı.

İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı\'na saldırdı: 3 ölü
21.12.2023 - 18:39,
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İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda Sınır Kapısı Müdürü dahil 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze-Mısır-İsrail arasındaki sınırda yer alan kapıya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Gassan Gabin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi öldürüldü.

İsrail ya da Mısır makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ilk kez 12 Aralık'ta açmıştı.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA
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