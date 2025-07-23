İsrail, Kiliseye Saldırıyı 'Yanlışlıkla' Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Kiliseye Saldırıyı 'Yanlışlıkla' Yaptı

23.07.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik saldırının kazara gerçekleştiğini savundu.

İsrail ordusu, 3 kişinin öldüğü ve aralarında papazın da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'ndeki Kutsal Aile Kilisesi'ni "yanlışlıkla" vurduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusu, uluslararası alanda tepkilere yol açan 17 Temmuz'da Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamladı

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin bölgede faaliyet gösterdiği sırada "bir mühimmatın hedefinden saparak kazara kiliseye isabet ettiği, patlamanın yapıya zarar verdiği ve Filistinlilerin yaralandığı" iddia edildi.

İsrail ordusunun faaliyetleri sırasında saldırıların "isabetini artırmak için düzenlemeler yapıldığı" ve bu olayın ardından "dini yapılar, sığınaklar ve diğer hassas yapılar çevresine ateş açılmasına ilişkin talimatların yeniden netleştirildiği" öne sürüldü.

Kilisenin bağlı olduğu Kudüs'teki patrikhaneyle koordinasyon halinde kiliseye ulaştırılmak üzere gıda, tıbbi ekipman ve ilaç girişinin sağladığı iddia edildi. Buna karşın Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne henüz herhangi bir yardımın ulaşmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, Kudüs'teki kilise temsilcilerinin Gazze'ye girişini koordine ettiğini bazı yaralıların da buradan ayrılmasına izin verdiğini kaydetti.

İsrail ordusunun kilise saldırısı tepki çekmişti

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırım boyutuna varan saldırılarla tüm bölgenin enkaz haline gelmesine neden olan İsrail'in kiliseyi hedef alan son saldırısı tepkilere yol açmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 600'den fazla camiyi yerle bir ettiği ve en az 4 kiliseyi hedef aldığı, 59 binden fazla Filistinlinin ise ölümüne neden olduğu bilinmesine karşın, İsrail, "sivilleri ve kutsal mekanları koruma taahhüdünü yerine getirdiği" açıklaması yapmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu'daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.

Pizzaballa, ziyaretin ardından Gazze'de kiliseye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü ancak bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısının binlerle ifade edildiğini, hemen her gün onlarca insanın öldüğünü ve Hristiyanların Filistin halkının bir parçası olarak bu saldırıların kurbanı olduğunu dile getirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İngilizce X hesabından Başbakan Binyamin Netanyahu adına yayınlanan açıklamada, "Kutsal Aile Kilisesi'nin hedef alınmasından üzüntü duyulduğu" ifade edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak kilise saldırısına tepkisini ifade ettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Kiliseye Saldırıyı 'Yanlışlıkla' Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
19:50
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
19:49
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
19:41
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
19:34
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti
19:30
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 15:59:32. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Kiliseye Saldırıyı 'Yanlışlıkla' Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.