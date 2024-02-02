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İsrail, Kızıldeniz'den gelen füze saldırısını Arrow-3 ile önledi - Son Dakika
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İsrail, Kızıldeniz'den gelen füze saldırısını Arrow-3 ile önledi

İsrail, Kızıldeniz\'den gelen füze saldırısını Arrow-3 ile önledi

İsrail ordusu, Kızıldeniz açıklarından ülke topraklarına doğru gelen bir füzeyi 'Arrow-3' isimli hava savunma sistemiyle başarıyla önledi. ABD-İsrail yapımı olan bu hava savunma sistemi, yaklaşan füzeyi imha etti. Henüz Yemen'deki İran destekli Husilerden bir açıklama gelmedi.

02.02.2024 21:13
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İsrail ordusu, Kızıldeniz açıklarından ülke topraklarına doğru gelen bir füzeyi "Arrow-3" isimli hava savunma sistemiyle önlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülke topraklarına yaklaşan bir füze ABD-İsrail yapımı "Arrow-3" hava savunma sistemiyle imha edildi.

Açıklamada başka detay verilmedi.

İsrail'in güneyindeki Eliat kentine daha önce balistik füze saldırıları düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husilerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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