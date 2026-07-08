İsrail, Kudüs'te Ruhsatsız Binasını Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Kudüs'te Ruhsatsız Binasını Yıktı

08.07.2026 16:53
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İsrail Belediyesi, Doğu Kudüs'teki ruhsatsız bir binayı buldozerle yıkarak engellerle süreci sürdürdü.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan bir konut binasını "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'teki Sur Bahir beldesinde Filistinli Fuad Avadullah'a ait dört daireden oluşan bir bina buldozerle yıkıldı.

İsrail polisi, yıkım sırasında belediye ekiplerine eşlik etti. Belediye ekipleri, binayı enkaza dönüştürdükten sonra bölgeden ayrıldı.

İsrail Belediyesinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistinlilere inşaat ruhsatını nadiren verirken Filistin topraklarını işgal ederek kurulan yasadışı yerleşim birimleri için ise ruhsatı sık sık verdiğini ifade ediyor.

Filistin verilerine göre Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin toprakları gasbeden İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Kudüs'te Ruhsatsız Binasını Yıktı - Son Dakika

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