İsrail, Kudüs ve El Halil\'deki Kutsal Mekanları Kapalı Tutuyor
04.03.2026 14:45
İsrail, ramazan ayında Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ni 5 gündür kapalı tutuyor.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ramazan ayı olmasına rağmen 5 gündür kapalı tutmaya devam ediyor. İsrail ile ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal gerekçesiyle, Filistin topraklarındaki müslümanların en önemli kutsal mekanları hedef alınıyor.

GİRİŞLERDE YOĞUN BİR ASKERİ GÜÇ KONUŞLANDIRILMIŞ DURUMDA

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, olağanüstü hal bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı kapatmaya ve ibadet edenlerin avlusunda bulunmasını engellemeye devam ediyor; bu sırada Aksa'nın çevresinde ve Eski Şehir giriş kapılarında yoğun bir şekilde askeri güç konuşlandırmış durumda." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin "cumartesi sabahı Mescid-i Aksa'yı kapattığı, ibadet edenleri buradan çıkmaya zorladığı ve güvenlik durumu gerekçesiyle akşam ve teravih namazlarının kılınmasını engellediği" belirtildi. Vakıflar Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail yetkililerinin El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni beşinci gün üst üste kapalı tutmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Kudüs, İran, Son Dakika

15:09
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
