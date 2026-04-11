İsrail, Kutsal Cumartesi Ayinini Engelliyor - Son Dakika
İsrail, Kutsal Cumartesi Ayinini Engelliyor

11.04.2026 13:19
İsrail ordusu, Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne giden yolları kapatarak Hristiyanların ayinine katılımını engelliyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te aldığı sıkı askeri uygulamalar, Hristiyanların Kıyamet Kilisesindeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılımını engelliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri kentin Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesine giden yollara askeri kontrol noktaları kurarak, "Kutsal Cumartesi" ayinleri için kiliseye gitmek isteyenlerin ulaşımını engelledi. Ayrıca bazı gençlerin kimlikleri kontrol edilerek kiliseye girişlerine izin verilmedi.

İsrail güçleri ayrıca Doğu Kudüs çevresindeki kontrol noktalarında da sıkı askeri önlemler uyguladı.

Öte yandan Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cumartesi ayinlerine katılım çağrısında bulunmuştu.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Kutsal Cumartesi Ayinini Engelliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, Kutsal Cumartesi Ayinini Engelliyor - Son Dakika
