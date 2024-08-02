İsrail Kuzey Komutanı Lübnan sınırındaki operasyonel durumu değerlendirdi

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İsrail ordusu, Kuzey Komuta Komutanı Ori Gordin'in, Hamas ve Hizbullah'tan üst düzey liderlere yönelik suikastın ardından gerilimin arttığı dönemde, Lübnan sınırındaki operasyonel duruma ilişkin bir değerlendirme yaptığını açıkladı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in dün İsrail Lübnan sınırındaki İsrail askerlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Tümgeneral Gordin, Lübnan'la olan kuzey sınırına ziyaretinde İsrail ordusunun hazırlık durumuyla ilgili bilgi alarak, askeri durumla ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuzey Komuta Komutanı, ziyareti sırasında her türlü saldırıyla yüzleşmeye hazır olduklarını ifade etti.