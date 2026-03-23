İsrail, Lübnan'a Fosfor Bombalarıyla Saldırdı

23.03.2026 14:07
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere fosfor bombalarıyla saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye fosfor bombalarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde sahil kesimindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, dün de sınır hattındaki Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef almıştı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Advertisement
