İsrail Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bint Cubeyl bölgelerinde bulunan çok sayıda kasabaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail saldırıları bölgede yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı.

Sur ve Bint Cubeyl'deki kasabaların hedef alındığı hava saldırıları gece ve sabah saatleri boyunca sürdü.

Tayr Harfa kasabasına düzenlenen saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, Sur'un şehir merkezindeki bir binanın hedef alındığı saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gece boyunca İsrail keşif uçakları bölge üzerinde uçuş gerçekleştirirken, daha önce İsrail askerleri ile Hizbullah'ın karada karşı karşıya geldiği sınır hattında bulunan Ramiye, Ayta eş-Şaab ve Kuzuh köylerine İsrail'in kuzeyinden ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Başta Bint Cubeyl olmak üzere sınıra yakın kasabalar yoğun şekilde İsrail topçu bombardımanına tutuldu. Bölgedeki ev ve dükkanlar bombardıman nedeniyle büyük hasar gördü.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 102 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere 3 bin 102 kişi öldü, 13 bin 819 kişi yaralandı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.