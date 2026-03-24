İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

24.03.2026 15:08
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde hedefleri vurdu. 2 Mart'tan bu yana 1039 ölü var.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu noktaları hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Maşuk ve Burc Şemali bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Maşuk'a düzenlenen saldırı sırasında duyulan patlama sesleri ve vurulan noktadan yükselen yoğun dumanlar dikkati çekti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sur kent merkezi ile Maşuk ve Burc Şemali bölgelerindeki 5 nokta için saldırı ve tahliye tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Sur, Son Dakika

