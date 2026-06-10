İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

10.06.2026 10:26
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da 3 kişiyi öldüren hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Sadikayn beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Duveyr beldesinin batı girişinde bir aracı hedef aldı.

Sabah erken saatlerde Keferrumman beldesi de İsrail savaş uçaklarının düzenlediği yoğun hava saldırıları ve aralıklı topçu atışlarının hedefi oldu. İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye el-Fevka beldesine hava saldırısı düzenledi.

Gece saatlerinde ise Nebatiye kent merkezi ile Adşit ve Keferrumman beldeleri hava saldırılarıyla hedef alınırken, Secid, Kusaybe ve Mahmudiyye bölgelerine topçu atışları yapıldı.

İsrail ordusuna ait bir İHA ise başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirmeye devam ediyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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