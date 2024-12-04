İsrail Lübnan'a Saldırdı, Bir Ölü

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BEYRUT, 4 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şeba kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Lübnan medyası salı günkü saldırıyı Hizbullah ile yeni yapılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak yorumladı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) ateşlenen füzenin bir çobanın ölümüne neden olduğunu bildirdi. Ajans, İsrail saldırılarının Lübnan'ın güneyinde Muhaybib köyüyle Vadi es-Seluki bölgesi arasındaki alanda şiddetli patlamalara neden olduğunu ve İsrail güçlerinin Mercayun'daki bir belediye olan Deyr Siryan ve Beyt Lif köyü yakınlarında İHA saldırısı gerçekleştirdiğini de kaydetti.

Ajansa göre İsrail'e ait bir Merkava tankının, Tel Nehas bölgesinden Deyr Mimas-Burc el-Muluk-Kefr Killa üçgenine girerek Lübnan ordusunun Burc el-Muluk köyündeki kontrol noktasının yaklaşık 200 metre uzağında durduğu bildirildi.

Habere göre gerilimin artması üzerine Lübnan ordusu, sınır köyleri başta olmak üzere ülkenin güneyindeki geniş çaplı yeniden konuşlandırma çalışmaları kapsamında Sur kentine ve çevre alanlara ek askerler konuşlandırdı. Lübnan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin muharebe birimlerine katılmak üzere yeni asker alımı çağrısı da yaptı.