İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor

İsrail, Lübnan\'a Saldırılara Devam Ediyor
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenleyerek evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları gece yarısından itibaren aralıklarla Nebatiye vilayetinde Ali Tahir Tepesi, Debşe Tepesi çevresi ve Keferruman bölgesini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Merceyun ilçesine bağlı Beni Hayyan beldesine topçu saldırısı düzenledi.

İsrail askerleri, güneyde işgal altında tuttuğu Hiyam beldesindeki bazı evleri de ateşe verdi.

Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Huşeyn bölgesine doğru ilerleyen İsrail ordusu, topçu atışlarıyla bir evi hedef aldı. Bölgede makineli tüfeklerle ateş açılması sonucu yangın çıktı.

Öte yandan İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde yer alan Kefertebnit ile Ernun beldeleri arasındaki bölgede büyük bir patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

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