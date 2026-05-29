İsrail, Lübnan'a Saldırıları Genişletiyor

29.05.2026 17:37
Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarını artırdığını ve işgalin genişlediğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda ve başkent Beyrut'ta da saldırı düzenlediklerini belirterek, işgali Lübnan'ın güneyindeki Litani'nin ötesine taşıdıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Lübnan sınırındaki İsrail ordusu 36. Tümen'ini ziyaret etti.

Burada, İsrail ordusunun üst düzey komutanlarından Lübnan'daki saldırılar hakkında brifing alan Netanyahu, bölgedeki komutanlarla da görüştü.

Netanyahu, İsrail ordusunun işgali Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ni geçerek ileriye taşıdığını, başkent Beyrut ve doğudaki Bekaa bölgesine de saldırılar düzenlediklerini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.???????

Kaynak: AA

