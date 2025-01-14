İsrail, Lübnan'da Ateşkesi 49 Günde 16 Kez İhlal Etti - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Ateşkesi 49 Günde 16 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan'da 27 Kasım'dan bu yana ateşkesi 520 kez ihlal etti, 37 can kaybı yaşandı.

14.01.2025 20:47
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İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 49'uncu gününde 16 kez ihlal etti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, bombardıman, karadan girme, evleri havaya uçurma, ateş açma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi ihlallerini başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentinde gerçekleştirdi.

Başkent Berut'ta ve güneyindeki Dahiye bölgesinde İsrail ordusuna ait dronun uçtuğu görüldü.

Nebatiye'ye bağlı Mercayun ilçesinde, İsrail ordusu, Meys el-Cebel beldesinin batısında kalan El-Mıfeylha ve Ras ez-Zuhur bölgelerine karadan girdi. Bölgedeki evlere giren İsrail ordusu, evleri ve eşyaları tahrip etti.

İsrail ordusu Meys el-Cebel'de çok sayıda evi havaya uçurdu ve bölgede ağır silahlarla ateş açtı.

Bu arada, İsrail'in daha önce çekildiğinin açıklandığı beldeye girmesi dikkati çekti.

Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesinde İsrail ordusuna ait tanklar ve araçlar Ayterun beldesine girerek, beldedeki bazı yolları kesti.

Ayterun'da çok sayıda ses bombası atan İsrail askerleri, otomatik silahlarla ateş açtı. Beldenin birçok mahallesinde de evleri ateşe vererek tahrip etti.

İsrail'in Ayterun beldesinden çekildiği duyurulmuştu.

Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde çok sayıda evi havaya uçurdu.

İsrail ordusunun, Lübnan'da ateşkesi 49'ncu gününde 16 kez ihlal ettiği tespit edilirken, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana ise yaptığı ihlallerin sayısı 520'ye yükseldi.

İsrail'in bu saldırılarında en az 37 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 68 kişi öldü, 16 bin 688'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Ateşkesi 49 Günde 16 Kez İhlal Etti - Son Dakika

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