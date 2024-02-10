İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'da bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti ve Beyrut'un güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Bu, İsrail'in son zamanlarda Lübnan'a düzenlediği ikinci hava saldırısıdır.

10.02.2024 14:39
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın iç kesimlerinde yer alan Sayda kentinin kuzeyi ve başkent Beyrut'un güneyindeki bölgede bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'de yayımlanan habere göre İsrail güçleri, Sayda kentinin kuzeyinde yer alan Cadra bölgesinde bir aracı vurdu.

Saldırının meydana geldiği Cadra, İsrail- Lübnan sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Lübnan medyasında, saldırı bölgesinden geçen görüntülerde yerde yatan ölü ve yaralı kişilerin olduğu görülüyor.

İsrail ordusu son olarak 2 Ocak'ta Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi hedef almak amacıyla Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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