İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi: 3 ölü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi: 3 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında bir araca yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Hamas Hareketi üyesi Hadi Ali Muhammed Mustafa ve bir Suriye vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralanan Suriye uyruklu Mustafa Muhammed Hunin ise hastanede hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının Hamas mensubu Mustafa'ya yönelik olduğunu ve Mustafa'nın yurt dışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırılardan sorumlu olduğunu iddia etti.

13.03.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında bir araca yönelik hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, insansız hava aracı ile Sur'un güneyindeki El-Huş kara yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında Hamas Hareketi üyesi Hadi Ali Muhammed Mustafa ve bir Suriye vatandaşını öldürdü.

NNA'da daha sonra yayımlanan haberde, saldırıdan yaralı kurtulan Suriye uyruklu Mustafa Muhammed Hunin adlı mültecinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Sur bölgesinde, Hamas mensubu Mustafa'ya saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, Mustafa'nın yurt dışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi: 3 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi: 3 ölü - Son Dakika
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