İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında bir araca yönelik hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, insansız hava aracı ile Sur'un güneyindeki El-Huş kara yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında Hamas Hareketi üyesi Hadi Ali Muhammed Mustafa ve bir Suriye vatandaşını öldürdü.
NNA'da daha sonra yayımlanan haberde, saldırıdan yaralı kurtulan Suriye uyruklu Mustafa Muhammed Hunin adlı mültecinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Sur bölgesinde, Hamas mensubu Mustafa'ya saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, Mustafa'nın yurt dışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürdü.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'da bir araca hava saldırısı düzenledi: 3 ölü - Son Dakika
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında yarıştan çekileceği iddialarına yanıt vererek, adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçimlere kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Beştaş, sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceklerini ve seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'da Ramazan Özel Konseri'nde İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları gibi eserleri seslendirdi. Konserde solistlerin yanı sıra sahne gösterileri de büyük ilgi gördü.
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi. Rövanş maçı Ankara'da oynanacak.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin artık hiçbir ittifak içerisinde yer almayacağını belirterek, eleştirilere yanıt verdi. Kavuncu, Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam ederken, İstanbul'da daha iyi bir kent olması için projelerini anlattı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u eleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?