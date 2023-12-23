 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. Topçu birliklerinin gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda, Hizbullah'ın operasyonel altyapı ve askeri üsleri hedef alındı. Hizbullah'tan henüz bir açıklama gelmedi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda ise bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı ve toplamda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan\'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı
23.12.2023 - 12:45,
Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, topçu birliklerinin gece ve sabah saatlerinde, Hizbullah hedeflerinin bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan yerlerin Hizbullah'ın "operasyonel altyapı ve askeri üsleri" olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah dün, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktaya art arda saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın saldırısı sonucunda bir askerinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil ve 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

Son Dakika
14:00 Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement