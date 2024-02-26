İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü

İsrail, Lübnan\'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek kentindeki Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Hizbullah tarafından düşürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildi. Hizbullah ise saldırıya karşılık vereceğini belirtti. Saldırı sonucunda büyük yıkım meydana geldiği ve ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

26.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:18
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek kentindeki Hizbullah hedeflerine düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait hava araçları Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Saldırının, İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir insansız hava aracının (İHA) Hizbullah tarafından düşürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Hasan Ali Yunus ve Ahmed Muhammed Sindiyan adındaki mensuplarının öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadallah ise Baalbek'te düzenlenen saldırının yanıtsız kalmayacağını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini belirtti.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkım oluştuğu ifade edildi.

Ayrıca saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde, hedef alınan depoların tamamen yıkıldığı ve bölgedeki birçok aracın büyük hasar gördüğü dikkati çekiyor.

Hizbullah, İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir İHA'nın Lübnan'ın Tufah (Elma) bölgesinde düşürüldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait Baalbek vilayetindeki hedefleri vuruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerini Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika

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